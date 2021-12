L’offre de produits frais occupera plus que jamais une place importante dans les magasins de la chaîne. "Désormais, les clients découvriront tous les fruits et légumes frais, la viande fraîche, le poisson frais et les produits chilled convenience (comme les salades préemballées, les jus de fruits frais et d’autres repas et boissons préparés) immédiatement lors de l’entrée en magasin. De cette façon, une vraie expérience de marché frais est créée", annonce le discounter. Selon Aldi, l’achat de produits frais est l’une des raisons principales pour faire ses achats. "Nous voulons faciliter davantage les achats pour nos clients en optant pour notre nouvel aménagement des magasins, explique Koen Piessens, Managing Director Sales chez Aldi. En présentant nos fruits et légumes frais, notre viande fraîche, notre poisson frais et nos repas préparés frais au début du magasin, le caddie peut immédiatement être rempli de produits figurant en haut de la liste de courses."

En outre, les promotions hebdomadaires seront présentées au milieu de chaque allée. "Les promotions temporaires du mercredi et du samedi seront réparties sur deux allées, et ce, par analogie avec notre dépliant Aldi."