Par mesure de précaution, un des policiers de la DR3 a été écarté du service et les locaux ont été désinfectés ce mardi, dans l'attente du diagnostic qui concerne l'enfant de ce policier spécialisé dans la lutte contre le terrorisme

La DH apprend qu'un policier de l'unité DR3 de la police judiciaire fédérale (PJF) de Bruxelles a été écarté du service ce mardi par mesure de précaution. Le policier doit rester chez lui jusqu'à ce qu'on en sache plus sur l'état de santé de son enfant.

Enfant qui est rentré ce week-end d'un pays "à risques", et qui présente quelques symptômes du Coronavirus. Le policier est venu travailler quelques heures ce lundi dans les locaux de l'unité DR3 située rue Royale, à Bruxelles.

Par mesure de précaution, il lui a donc été demandé de rester chez lui, dans l'attente du diagnostic médical concernant son fils. Les locaux dans lesquels il a travaillé et a été en contact avec d'autres membres du service, ont entièrement été désinfectés, là aussi, par simple mesure de précaution. Tout a été mis en place pour limiter les risques et la médecine du travail a été avertie. Il s'agit d'une mesure de précaution et à ce stade, un seul policier de l'unité antiterroriste se trouve donc à la maison.

Le fonctionnement du service n'est donc pas en péril.