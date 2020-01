Après une semaine assez calme, les réunions ont repris avec plus d’intensité entre les informateurs et les partis. Après la réunion De Wever-Magnette de dimanche, PS et N-VA se sont vus à deux reprises pour parler pension, emploi et santé. La journée de jeudi était consacrée, selon nos informations, à des réunions avec le CD&V, avant l’Open VLD et le MR ce vendredi.

Vers quel scénario se dirige-t-on ? Tous les signaux émanant du CD&V sont au rouge quant à une participation à une coalition Vivaldi (socialistes, écologistes, libéraux et CD&V, sans la N-VA). " Il est i mpensable de changer notre position vis-à-vis de la N-VA d’ici à mardi", selon une source CD&V.

(...)