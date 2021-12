"Ce soir et en première partie de nuit, sous les éclaircies, les températures pourront descendre pour se situer autour de, ou légèrement sous 0 degré en Haute Belgique. Suite à la fonte de la neige cet après-midi, l'eau présente sur les routes pourra geler et donc former localement des plaques de glace sur les hauteurs des provinces de Liège et du Luxembourg", détaille-t-elle.

Les températures remonteront en deuxième partie de nuit et rendront ce risque inexistant.