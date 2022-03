Des chutes de neiges nocturnes déboucheront, vendredi vers 06h00 du matin, sur une couche neigeuse de 3 à 5 centimètres dans les Hautes-Fagnes et de 2 à 3 centimètres partout ailleurs. Les chutes de neige se poursuivront la journée de vendredi et, vers midi, il est possible qu'une couche de 5 centimètres recouvre la plupart des régions.

L'IRM avertit également d'un risque de brouillard sur les hauteurs du pays jeudi après-midi. Par endroit, la visibilité pourrait descendre sous les 500 mètres.