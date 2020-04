Des cas d’enfants dans un état grave inquiètent. Les pédiatres belges sont attentifs à l’alerte lancée en Europe.

La Grande-Bretagne d’abord, puis les Pays-Bas et la France. Ces derniers jours, des spécialistes en pédiatrie ont alerté leurs confrères à travers l’Europe sur l’augmentation des hospitalisations d’enfants pour des symptômes de la maladie de Kawasaki, pour des cas de myocardite et des cas similaires au choc toxique. Chez ces jeunes patients, dont certains ont dû passer par la réanimation, on a constaté plusieurs cas (pas tous !) de Covid-19.

Le docteur parisien Damien Bonnet parle même d’une augmentation interpellante des cas recensés depuis vendredi dernier.

(...)