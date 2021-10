Alexander De Croo a répondu aux questions de jeunes, dont certains non vaccinés, dans une émission diffusée ce mercredi.

Il est 13 heures ce mardi 26 octobre, à quelques heures du Comité de concertation. Le Premier ministre se trouve face à une quinzaine de jeunes pour le tournage de l’émission Et maintenant, on fait quoi ?, sur RTL-TVI (diffusée ce mercredi à 19 h 50), calé dans un fauteuil du Mister Jack, boîte de nuit bien connue à Braine-l’Alleud. La DH a assisté au tournage. Le concept : des jeunes de moins de 30 ans racontent leurs difficultés face au Covid, au confinement, à l’urgence climatique et interpellent le Premier ministre. Les débats se déroulent sous la supervision de Sandrine Dans, et non d’une journaliste politique : il s’agit de toucher les jeunes, et non le public des débats politiques dominicaux, cassant quelque peu les codes. Pour Alexander De Croo, l’occasion est belle de s’adresser à un public moins âgé, dont une partie ballotte entre indifférence face à la politique et ressentiment par rapport à la gestion du cas des jeunes lors de la crise.

(...)