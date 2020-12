Cette année, le coronavirus est venu chambouler les plans des Belges pour le réveillon de Noël. Chacun était tenu de passer cette soirée en comité restreint. Le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) n'a pas échappé à la règle et a fêté Noël en compagnie de son épouse et de ses deux enfants. Et la petite famille avait sorti les tenues de circonstance!

En effet, dans l'émission De Warmste Week sur la VRT diffusée ce jeudi après-midi, le Premier ministre est apparu en pull de Noël en compagnie de ses deux enfants, qui avaient tous deux des bonnets de Noël vissés sur la tête.

Pendant que le libéral flamand s'exprimait, ses enfants sont restés à ses côtés. L'un deux, visiblement très enthousiaste à l'idée de célébrer le réveillon de Noël, a même mis un bonnet de Père Noël sur la tête de son papa, ce qui a amusé les présentateurs de l'émission.