Le Premier ministre, Alexander De Croo, a pris la parole en premier et a rappelé qu'à "aucun moment, l'Otan n'a été une menace pour Moscou. On ne s'est jamais opposé à la Russie et l'Otan est - et reste - un mécanisme de défense. Nous travaillons également sur l'aspect militaire. On espère le meilleur mais on se prépare au pire. Notre soutien à l'Otan est inconditionnel."

Sophie Wilmès, ministre des Affaires étrangères, a ensuite annoncé les sanctions prises contre la Russie et soutenues par la Belgique. Elles visent des individus impliqués dans les manœuvres russes, des banques qui financent les actions militaires de la Russie et la capacité d'emprunter sur les marchés de capitaux européens. "On a également décidé qu'il n'y aurait pas d'échanges commerciaux entre l'Union européenne et les territoires séparatistes", a annoncé la libérale.



Il est pour le moment toujours possible de quitter l'Ukraine par la route, les airs ou le rail. "Je demande aux Belges de respecter les consignes que nous donnerons. Quand on dit aux Belges de ne pas se rendre en Ukraine ou de quitter le territoire, c'est important de suivre les consignes", a insisté la ministre. "Notre ambassade à Kiev est ouverte et composée de l'essentiel. C'est à dire trois diplomates, et elle est même renforcée par deux autres agents. Il n'y a pas de transfert de notre ambassade à ce stade, mais la situation peut évoluer rapidement. C'est une nécessité pour apporter de l'assistance aux Belges, mais aussi un symbole fort pour les Ukrainiens", insiste Sophie Wilmès.



Ludivine Dedonder, ministre de la Défense, a estimé que les troupes russes sont "prêtes au combat": "C'est une situation inédite depuis la fin de la Guerre Froide et malgré les appels au dialogue, à la désescalade, nous ne pouvons que constater l'évolution inquiétante de ces derniers jours. On parle de quasiment 190 000 hommes amassés aux frontières. Des troupes qui possèdent des équipements militaires lourds comme des missiles balistiques, des avions, des hélicoptères de combat, des unités médicales et des postes de commandement", a détaillé la ministre de la Défense.

Dans le cadre du déploiement de notre force de réaction rapide, l'armée belge peut mobiliser dans un délai très court plusieurs centaines d'hommes, ainsi que des capacités navales, aériennes et terrestres pour assurer la sécurité de l'Otan. Le gouvernement va répondre favorablement à la demande d'appui en matériel de défense des Ukrainiens. C'est à dire des casques et du matériel d'observation, par exemple. Seulement du matériel de défense ? "La demande faite par l'Ukraine est très large, et s'adresse à plusieurs pays", répond le Premier ministre. "Nous l'avons analysée, et dans la situation actuelle, nous devons être capable d'assurer notre défense et celle de l'Otan. En ce qui nous concerne, ce ne sera donc que du matériel de protection."