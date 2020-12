L’arrivée de vaccins contre le coronavirus suscite de l’espoir mais aussi des craintes chez certaines personnes, inquiètes quant à son efficacité et ses effets secondaires. Trois anciens présidents américains Barack Obama (2009-2017), George W. Bush (2001- 2009) et de Bill Clinton (1993- 2001), se sont portés volontaires pour se faire vacciner publiquement, rapporte CNN ce jeudi 3 décembre. Leur objectif: rassurer et renforcer la confiance des Américains en le vaccin, alors que 42% d’entre eux ont déclaré ne pas vouloir le prendre dans un sondage paru début octobre.

Le problème se pose également chez nous. Nos dirigeants sont-ils disposés à en faire de même? Pour rappel, l'objectif du gouvernement est de vacciner 70% des Belges, sur base volontaire et gratuitement.

“Le Premier ministre est ouvert à le faire (se faire vacciner publiquement), si ça peut soutenir l’importance des vaccinations”, nous indique le porte-parole d’Alexander De Croo. “Mais chacun à son tour. Les groupes à risques et les plus vulnérables ont une priorité absolue. Tout le monde devra respecter les priorités de la stratégie de vaccination.”

Même son de cloche du côté du ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke. “Oui, le ministre se fera vacciner en public si on lui demande”, nous confirme sa porte-parole. L’objectif est de vacciner 70% des Belges, sur base volontaire et gratuitement. La Belgique a justement dévoilé sa stratégie de vaccination ce jeudi.