"Ce n'est pas parce que nous demandons à certains secteurs de suspendre leurs activités qu'ils sont pour autant responsables de l'augmentation des contaminations", a expliqué Alexander De Croo, en réponse aux incompréhensions des députés face à la décision de fermer les restaurants. "Tous les contacts non-essentiels doivent être limités au maximum. Or les cafés et restaurants sont des endroits où ces contacts sont nombreux. Nous ne sommes pas les premiers à prendre de telles restrictions. Les Pays-Bas l'ont fait également après avoir remarqué qu'un couvre-feu n'était pas suffisant."



Le Premier ministre a souligné que les décisions annoncées ce vendredi avaient été prises en concertation avec tous les membres du gouvernement et les entités fédérées. "Arrêtons de dire que c'est un problème qui ne touche qu'une province du pays, a demandé Alexander De Croo. La situation est grave dans toutes les provinces. Elles sont toutes en phase 4 sauf une (le Limboug, ndlr.). Ceux qui doutaient du bien fondé des mesures de ce vendredi doivent voir dans les chiffres du jour qu'elles avaient bel et bien leur raison d'être."



Une réponse qui n'a pas satisfait le cdH. "On ne fait pas assez et pas assez vite", a ajouté Catherine Fonck. La N-VA a également manifesté son mécontentement quant aux annonces de M. De Croo, arguant qu'il n'avait pas apporté davantage de clarté.

A la veille d'un nouveau comité de concertation, Alexander De Croo s'est rendu à la Chambre pour répondre aux questions des députés au sujet de la crise sanitaire. Des voix se sont fait entendre pour dénoncer la nouvelle stratégie de testing. Certains ont ainsi pointé du doigt le fait que les asymptomatiques ne doivent plus se faire tester, regrettant le manque de cohérence dans les mesures prises depuis le début de la crise. Peter De Roover (N-VA) a également fustigé les "imprécisions, voire contradictions" dans les règles entrées en vigueur ce lundi 19 octobre, notamment concernant l'horeca.