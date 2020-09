Après des négociations interminables, les différents partis de la Vivaldi se sont finalement accordés ce mercredi matin sur le nom du nouveau Premier ministre. Selon nos sources, ce sera Alexander De Croo (Open VLD), ex-vice Premier ministre et ministre des Finances, qui occupera le 16 rue de la Loi.

Le libéral flamand était en concurrence avec Paul Magnette, le président du PS, pour le poste de Premier ministre.



Les présidents de parti doivent maintenant révéler le casting complet du futur gouvernement, en désignant notamment les nouveaux ministres et secrétaires d'Etat. Il nous revient que ces discussions sont tendues. Dans une note transmise par les formateurs, mais à prendre avec des pincettes, la répartition serait la suivante au niveau francophone : 5 postes pour le PS (1 vice-Premier ministre, 1 ministre, 2 secrétaires d'Etat et la présidence de la chambre) 4 postes pour Ecolo (1 vice-Premier, 1 ministre, 1 secrétaire d'Etat et la présidence du Sénat) et 2 postes pour le MR (1 vice-Premier et 1 ministre) compte tenu du poste de commissaire européen qui avait été attribué à Didier Reynders.

Les co-formateurs Alexander De Croo et Paul Magnette sont attendus au Palais à 10h pour présenter leur accord final. Le Roi Philippe devrait décharger les formateurs de leur mission et nommer officiellement Alexander De Croo comme Premier ministre.