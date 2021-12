Le cirque d’Alexandre Bouglione, tout juste installé sur la place Flagey à Ixelles, venait de donner la toute première représentation de son nouveau spectacle quand la nouvelle est tombée : le chapiteau doit fermer, tous les spectacles sont annulés. Après une nuit compliquée, le gérant du cirque se confie : “C’est le bourgmestre d’Ixelles qui nous a annoncé la nouvelle entre deux représentations. On ne comprend plus rien. C’est tout simplement dramatique. Un vrai scandale ! Pourtant, tout est mis en place pour que les spectateurs soient en sécurité : il y a de la ventilation, le chapiteau est haut, il accueille 200 personnes maximum et le masque est obligatoire”, explique le gérant.