Alexia, 27 ans, n’a pas eu d’autre choix que de se tourner vers le CPAS quand elle avait 19 ans.

"Ma famille a toujours été pauvre. Ma maman était au CPAS et devait s’occuper de mon frère et moi. Quand j’avais 19 ans, elle a quitté la Belgique en nous laissant nous débrouiller. J’ai donc frappé à la porte du CPAS et j’ai eu la chance de tomber sur une assistante sociale super gentille et compréhensive", explique-t-elle. Comme tous les allocataires sociaux, Alexia a dû prouver qu’elle n’avait pas suffisamment de revenus. "Je devais prouver que ma mère n’avait pas d’argent et que je devais me débrouiller seule. J’ai dû prouver qu’elle n’était plus en Belgique et qu’elle ne m’aidait pas. C’était une période extrêmement stressante où j’ai dû réunir énormément de documents administratifs et répondre à des questions très intrusives. Je devais rendre des comptes constamment et les problèmes s’accumulaient. À cause de tout ça, j’ai raté ma première année d’études. Heureusement, j’ai réussi les suivantes", poursuit Alexia.

La jeune femme a été marquée par les contrôles à domicile. "Ils te préviennent la veille qu’ils vont venir faire une enquête sociale et ils vérifient absolument tout : s’il y a deux brosses à dents dans la salle de bains, s’il y a plusieurs personnes qui vivent dans le même logement… Si tu es en couple, ils te demandent si tu comptes rester avec la même personne encore longtemps. C’est super intrusif et stressant, même si tu es prévenue la veille", confie la jeune femme.