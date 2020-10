Depuis le début de la crise sanitaire qui frappe notre pays, Alexia Bertrand épluche le moindre rapport épidémiologique, singulièrement lorsqu’il s’agit de l’évolution de la situation dans la capitale.

La situation sanitaire est préoccupante dans notre pays, singulièrement à Bruxelles où le gouvernement vient de resserrer l’étau autour de sa population. Qu’en pensez-vous ?

Bruxelles prend enfin (!) la mesure de la situation. Cela fait plus de quinze jours que, sur la base des rapports scientifiques qui nous sont fournis, on voit que la situation dégénère. Les chiffres l’attestent : ce que nous vivons aujourd’hui dans la capitale, c’est clairement un rebond significatif. Il était nécessaire de réagir. Une seule solution, je la martèle : on trace les gens, on les teste et on les isole. La Région a toujours agi avec un temps de retard. Une politique plus anticipative, proactive et plus ciblée aurait-elle permis d’éviter d’en arriver là ? J’en suis convaincue. Cessons de nous lamenter sur notre sort en nous demandant pourquoi il n’y avait pas de plan anti-Covid prévu dans les cartons du gouvernement bruxellois. Il existait en tout cas un plan "grippe". C’est cela qui devait permettre de gérer le flux des patients dans les hôpitaux et dans les maisons de repos.