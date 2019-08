La rentrée des classes approche et soulève son lot d’inquiétudes, avec en tête celle des finances. Bien que la gratuité de l’enseignement soit consacrée par la Constitution, de nombreux parents et étudiants rencontrent des difficultés pour assumer les frais liés à la scolarité.

Heureusement, des allocations d’études peuvent être octroyées aux parents et aux étudiants pour les aider dans le financement des études secondaires et supérieures, sur demande des parents ou de l’étudiant.

Pour pouvoir bénéficier d’une allocation, l’élève doit remplir un certain nombre de conditions pédagogiques (être inscrit comme élève régulier et ne pas doubler à partir de sa troisième année d’étude pour les élèves de secondaire) et financières.

Si l’élève est à charge d’une ou plusieurs personnes, les revenus de toutes ces personnes sont prises en compte pour estimer s’il peut ou non bénéficier d’une allocation. Pour l’année scolaire 2019-2020, ce sont les revenus de 2017 qui sont pris en compte.

Pour un élève de secondaire, l’ensemble des ressources ne peut dépasser les plafonds suivants : 19 962,60 € pour un élève qui se débrouille tout seul et de 26 617,91 € si l’élève est la seule personne à charge du ménage. Le montant maximal des ressources est bien entendu plus élevé si le nombre d’enfants à charge est plus important.

Et le montant de l’allocation dans tout ça ? Il varie selon la situation familiale. Ainsi, des critères comme la distance qui sépare le domicile de l’élève de l’établissement scolaire peuvent jouer sur le montant perçu. Interviennent aussi l’ensemble des revenus de la composition de ménage de l’élève, le nombre de personnes à charge, le fait d’être interne ou externe, en kot ou en stage à l’étranger et le fait de bénéficier ou non d’allocations familiales.

Il faut toutefois veiller à bien respecter les délais prévus par l’administration sous peine de passer à côté d’une aide qui peut se révéler non négligeable. "Il est recommandé de rentrer la demande d’allocations d’études le plus rapidement possible à partir du 1er juillet 2019 et au plus tard le 31 octobre 2019. Si c’est un formulaire papier, il doit être envoyé obligatoirement sous pli recommandé au bureau régional déterminé par la province où se situe l’établissement que l’élève va fréquenter", recommande l’UFAPEC (Union des Fédérations de Parents de l’Enseignement catholique).