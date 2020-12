Le vaccin est enfin là, après des mois de discussions sur le sujet. Et malgré des débats interminables, il ne fait pas l’unanimité au sein de la population. Dans les maisons de repos, les résidents oscillent eux aussi entre soulagement et méfiance. Infirmier dans un home de Braine-le-Château, Cédric nous parle de ce qu’il voit au quotidien. " Il faut déjà savoir que nous avons eu 80 cas sur 115 résidents, dont 10 décès, explique-t-il. Actuellement, il n’y a aucun cas mais je dois avouer que je n’ai pas toujours été à l’aise. Nous sommes testés toutes les semaines, désormais. Du côté des résidents, beaucoup ont envie de se faire vacciner car ils veulent retrouver leurs habitudes et voir leur famille, pouvoir aller chez eux de temps en temps. "