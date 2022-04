Il aime bien dire qu’il est inconnu au bataillon à Liège. Mais ce jour-là, au départ de Liège-Bastogne-Liège, Adrien Dolimont se faufile comme un poisson dans l’eau parmi les sprinters, les entraîneurs et les sponsors qui le saluent de toutes parts. Enveloppé par les odeurs de grillades, les discours de présentation des coureurs et les cris de la foule, le ministre wallon des Infrastructures sportives serre des mains et claque des bises.

"C’est la première fois que je cogne un ministre ", s’amuse son ancien entraîneur de triathlon avec un petit coup sur l’omoplate. " Hier, c’était la première fois que je montais sur le podium de la Flèche", réplique le ministre libéral en plaisantant sur son rôle protocolaire. "Mais j’ai bien pris [du poids] depuis que je ne cours plus." Il récupère alors son badge Intermarché-Wanty Gobert, se pâme d’admiration devant les nouveaux aéro ultra-légers de l’équipe wallonne, rejette une casquette rose-fluo que Steven De Neef tente de visser sur sa tête, congratule Remco Evenepoel, scrute le départ de la course et enfin vient se poser dans le bus de Wanty. Magnéto.

(...)