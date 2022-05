André Flahaut est un puits d’anecdotes. Ministre de la Défense dans les gouvernements Verhofstadt (1999-2007), le socialiste partisan chevronné d’une Europe de la Défense connaît bien les rouages de l’Otan et les jeux de pouvoir dans lesquels les États-Unis aiment tirer les ficelles. "La Belgique a toujours eu dans la relation Est-Ouest un rôle de passerelle et de dialogue. Aujourd’hui, c’est plutôt Emmanuel Macron qui fait ce genre de chose", raconte-t-il en décryptant les difficiles pourparlers avec Vladimir Poutine.

Face à la menace venue de Russie, la volonté de se remilitariser en force a gagné les pays membres de l’Otan. En Belgique, plusieurs députés ont réclamé que le gouvernement agisse rapidement pour que la part du budget dédiée à l’armée corresponde à 2 % du PIB. Actuellement, la part tourne autour des 1,1 % et devrait atteindre les 1,54 % à l’horizon 2030. "Je suis furieux lorsque j’entends que la Belgique est un mauvais élève de l’Otan parce qu’elle n’a pas ces 2 %", commente André Flahaut qui revient sur l’épisode de la guerre en Afghanistan. "La Belgique n’a jamais été prise en défaut de solidarité par rapport aux missions décidées par l’Otan. Les 2 %, c’est un fétiche. Cela signifie ‘je veux bien qu’on y aille, mais pas en achetant n’importe quoi’. Or, j’ai toujours dit qu’il ne faut pas dépenser plus, mais dépenser mieux. Et la façon de dépenser mieux, c’est en mutualisant nos défenses (avec les autres pays membres de l’Union européenne, NdlR). Si on n’avait pas eu des bâtons dans les roues avec les Anglais, et s’il y avait eu un peu plus de solidarité entre les Allemands et les Français, on aurait sans doute ce que l’on appelle avec la boussole stratégique, une Défense européenne."

(...)