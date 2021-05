Ce samedi soir, la chasse à l’homme n’avait pas encore abouti. Le militaire Jurgen Conings, extrémiste et aux velléités potentiellement terroristes, était toujours dans la nature.

Ministre de la Défense de 1999 à 2007, André Flahaut (PS) revient sur cette semaine chaotique et catastrophique pour l’image de l’armée…

André Flahaut, quelle leçon tirer de l’affaire Conings ?

"Ma réaction, c’est que mes craintes, exprimées il y a quelque temps en réunion avec les comités P et R, se confirment. Pendant qu’on ne s’occupait plus que des masques et des vaccins, la problématique de l’extrême droite et des sectes s’est amplifiée. La bête n’est pas morte...