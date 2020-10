Entre les soins et les médicaments non remboursés, Anne-Sophie doit débourser une somme non négligeable chaque mois pour se soigner.

Il arrive que le Covid-19 impacte les malades sur le long terme. C’est le cas d’Anne-Sophie Spiette, une Stoumontoise âgée de 37 ans. Cinq mois après avoir contracté le virus, cette cheffe éducatrice n’est plus contagieuse mais souffre toujours de sérieux problèmes pulmonaires, après être restée en quarantaine pendant trois mois et demi. Et aujourd’hui, ce sont les conséquences économiques du Covid et de ses maux qui commencent à se faire ressentir.

(...)