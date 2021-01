Pour traverser la frontière, les voyageurs devront signer une déclaration sur l'honneur. Mais comment la police vérifiera-t-elle la fiabilité ou la pertinence d'un déplacement pour "raison amoureuse" ?, explique la ministre.

La ministre insiste également sur le rôle que vont jouer les policiers dans les prochaines semaines: "Le but ne sera pas d'embêter toutes les personnes qui habitent en zone trans-frontalière, qui font du vélo en traversant de quelques kilomètres la frontière. On doit simplement pouvoir contrôler les voyageurs qui se déplacent pour des raisons touristiques et récréatives."

Une exception sera accordée aux personnes qui doivent revenir en Belgique pendant la période actuelle. Si ces personnes s'étaient déplacées pour des raisons essentielles, n'étant pas au courant des mesures mises en place dès aujourd'hui, elles ne seront pas sanctionnées. C'est aussi le cas pour les vacanciers qui ne peuvent pas être condamnés de manière rétroactive.

Pour l'infraction de cette mesure, le coût de l'amende reste à 250 euros.