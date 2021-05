La question d’une augmentation figure sur la table des états généraux ?

"Oui, cela figure déjà sur la table."

C’est nécessaire ?

"Les syndicats me disent que c’est nécessaire. On n’a pas revu structurellement le salaire des policiers ces dernières années. On va négocier cela pour rendre les statuts également attractifs. Mais en sachant que le budget n’est pas illimité.