Ces dernières années, les tensions entre les jeunes et la police n’ont cessé d’augmenter, notamment lors d’interventions à l’occasion de manifestations et de contrôles d’identité. Partant de ce triste constat, la ministre de l’Intérieur a décidé de mettre au point un outil destiné aux policiers qui entrent en contact avec des jeunes et des enfants lors d’interventions. Cet outil, appelé kindtoets, qui consiste à évaluer les processus policiers d’après les droits de l’enfant, est actuellement élaboré par le groupe de travail du même nom qui s’est réuni pour la première fois le 23 septembre 2021.

(...)