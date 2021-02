Les indépendants vivent une situation d’une difficulté inédite. Aucune perspective de réouverture n’a été donnée à l’événementiel, au secteur culturel ou à l’Horeca, et les dates sont incertaines pour les métiers de contacts.

"Nous avons fait l’exercice de récapituler les problèmes les plus criants. Ce n’est pas de la prospective. Notre rôle dans une majorité, c’est de proposer et de peser depuis la Chambre et via nos ministres. Tout en sachant que nos propositions rentrent dans les clous de l’accord de gouvernement", lance Gilles Vanden Burre, chef de groupe Ecolo à la Chambre. Il pointe plusieurs problèmes majeurs.

