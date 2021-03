Tout d’abord, on retrouve le test antigénique rapide. Concrètement, c’est comme un test PCR (avec l’écouvillon dans les narines) sauf que le résultat est beaucoup plus rapide. Ainsi, dans la demi-heure qui suit, on obtient son résultat. Ce dernier est obtenu sur une bandelette de couleur et il est presque aussi simple qu’un test de grossesse. Plus rapide que le PCR, il pourrait donc désengorger les laboratoires et dépister rapidement un grand nombre de personnes.

On compte aussi sur les autotests antigéniques qui peuvent être réalisés par le patient lui-même. C’est via cette technique que le gouvernement compte élargir le testing. Le prélèvement se fait à l’entrée du nez et non dans la cloison nasopharyngée. Le prélèvement est ensuite placé dans une substance qui réagit en présence d’antigènes du virus. Et si une seule barre apparaît, le test est négatif.

Le test salivaire est, lui, un test PCR par lequel on recherche aussi l’ADN du coronavirus. La différence, c’est que le prélèvement se fait grâce à un échantillon de salive. Il est donc à peu près identique au PCR dans le sens où on cherche à détecter si la personne est malade au moment du test.