Ce week-end, c’est la réouverture du MoMu, le Musée de la mode d’Anvers situé en plein quartier dédié à la mode. Le musée dirigé par Kaat Debo rouvre après trois ans de rénovation-agrandissement avec plus d’espaces d’exposition, la création d’un MoMu café et d’un shop, un petit auditorium, etc.

Les habitués ne seront pas dépaysés, car les B-Architecten ont conservé l’essentiel, comme l’escalier monumental en bois menant à l’exposition principale, qui avait été imaginé il y a vingt ans par l’architecte Marie-José Van Hee.

Un vaste programme essaimant dans plusieurs lieux de la ville est proposé pour l’ouverture, soutenu par une campagne d’images choc, type affiches Benetton. Mais on notera surtout les deux fortes expositions proposées qui s’ouvraient ce samedi.

Et d’abord celle intitulée E/Motion, pour l’émotion que peut créer la mode et pour la "mode en mouvement".

On y voit comment la mode depuis une trentaine d’années reflète et souvent même anticipe les émotions, les craintes et les attentes de la société. Le tout mis en scène par le grand scénographe d’Ivo Van Hove, Jan Versweyveld.

Proposée par la commissaire Elisa De Wyngaert, elle est déclinée en thèmes comme la vanité et l’image de la femme, le virus (avant la crise du Covid 19 !), le terrorisme et les attaques du 11 septembre à New York, les migrations, le Brexit, le minimalisme, etc.

L’autre exposition, très différente mais tout aussi réussie, inaugure un nouvel espace destiné à exposer de manière permanente des pièces de la très riche collection du Momu (35 000 pièces au total conservées dans un dépôt hors du musée !) qui seront changées tous les trois mois.

Elle est déclinée en thèmes comme le surréalisme dans la mode mais aussi celui de la chemise blanche, de la cape noire, du lien avec l’art, et, chaque fois, de somptueux tissus, robes et bijoux.