Bertrand Wert, le chef de groupe Ecolo-Bruxelles, a partagé une photo pour le moins surprenante sur Twitter ce jour: un selfie de Greta Thunberg et de lui-même. Il a rencontré l'activiste suédoise par hasard dans le métro de la capitale. "a-t-il écrit pour accompagner le cliché.

Mais pourquoi la jeune femme a-t-elle fait le déplacement jusqu'à Bruxelles ? L'élu bruxellois a expliqué à nos confrères de la RTBF qu'elle avait un rendez-vous de prévu en lien avec la COP26. "Je me suis présenté comme un fan et je l’ai invitée à la manifestation de dimanche à Bruxelles organisée par "Rise for climate" car je suis coorganisateur. Mais elle m’a répondu qu’elle ne pouvait pas venir car elle devait être à Glasgow", a-t-il confié.

Adélaïde Charlier, la jeune activiste belge, contactée elle aussi par la RTBF a révélé qu'elle n'avait pas prévu de rencontrer Greta Thunberg. "Je ne connais pas son agenda. Je sais que c’est important pour elle de passer du temps à Bruxelles quand elle est en Europe. Il est très possible qu’elle passe aujourd’hui par les institutions européennes."