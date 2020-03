MolenGeek se mobilise pour les jeunes qui n'ont pas tous accès à l'apprentissage en ligne en cette période de confinement

Ibrahim Ouassari Elkhattabi lance un appel aux dons. Vous avez un ordinateur que vous n'utilisez plus ? Vous faites parties d'une entreprise et disposez de PC dont vous ne faites plus usage ? Offrez ces outils aux jeunes qui n'en disposent pas en cette période de confinement. C'est là, l'appel lancé par MolenGeek.

"Le manque d’ordinateurs étant un réel challenge pour mener cette mission à bien, MolenGeek lance un appel aux dons à l’attention des entreprises pour récupérer dans l’urgence un maximum d’ordinateurs portables obsolètes pour leurs activités. Ces ordinateurs seront d’abord traités pour garantir que toute information soit supprimée et les logiciels requis par les écoles installés. A l’heure actuelle, la demande s’élève à plus de 200 ordinateurs juste pour Bruxelles, et cela ne cesse d’augmenter. Grâce à ces ordinateurs, les jeunes pourront participer aux cours en ligne, avoir accès au contenu ELearning de MolenGeek ainsi qu’à tout autre type de contenu leur permettant de continuer à développer leurs compétences. La communauté de MolenGeek s’est aussi mobilisée pour créer du contenu vidéo d’apprentissage des technologies sur la plateforme de leur partenaire Youtube et permettre aux jeunes en partie déscolarisés de continuer à développer leurs compétences pendant cette période de confinement. Pour y arriver, MolenGeek a lancé des format de vidéos supplémentaires sur sa chaîne Youtube destinées à des publics variés, comme MolenKids & MolenGeek Community par exemple", précise Ibrahim Ouassari.

Comment leur venir en aide ? Envoyez un mail à community@molengeek.com. "Nous viendrons les collecter et les réinitialiser avant qu’ils soient réutilisés", termine Ibrahim Ouassari.