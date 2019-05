"Les roux n'ont pas d'âme", "les roux dégagent une mauvaise odeur",... Autant de clichés qui ont fleuri ces dernières années au sujet des "poils de carotte". C'est justement pour vaincre ces stéréotypes et pour mettre en valeur les rouquins qu'a vu le jour l'association Red Hot il y a sept ans. À l'aide de calendriers et de livres, l'organisation anglaise promeut la rousseur. Cette fois, c'est à Bruxelles que Red Hot débarque avec une exposition entièrement consacrée aux roux.





"This is Ginger" présentera les clichés du photographe Thomas Knights. Un appel a d'ailleurs été lancé à tous les rouquins belges qui souhaiteraient participer à cet événement hors du commun. Les conditions sont simples: être roux, avoir plus de 18 ans et surtout pouvoir expliquer en quelques lignes comment la rousseur peut être un avantage dans la vie de tous les jours. Si vous êtes intéressés, il vous suffit d'envoyer un message privé sur la page Instagram de l'organisation (@redhot100). N'oubliez pas de mentionner vos motivations et ce que cela représente pour vous d'être roux.





Les personnes sélectionnées seront conviées à une séance photo qui se terminera en beauté avec une soirée privée le 16 mai.