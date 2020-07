Jamais on n’a autant parlé de l’Histoire qu’aujourd’hui, que ce soit à travers l’esclavagisme aux États-Unis ou le colonialisme en Belgique.

Chacun y va de son interprétation, réclamant que ces périodes sombres soient davantage connues de tous.

On ne peut qu’applaudir cette curiosité de la part des jeunes générations pour les événements qui les ont précédées. Dans le même temps, il est dommage d’entendre autant d’approximations, et même de contre-vérités, avec des mots comme "génocide" prononcés à tort et à travers.