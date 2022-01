"C’est vraiment une façon fun pour des enfants d’apprendre la programmation informatique et la robotique", affirme Majdoulyne Nabhan, directrice de la Logiscool d’Anderlecht (il en existe 6 dans le pays). Cette école bruxelloise est la dernière à avoir ouvert ses portes en Belgique en octobre 2021. Mais, avant elle, le concept est né en Hongrie en 2014. Il est actuellement présent dans 18 pays, soit plus de 130 écoles accueillant plus de 130 000 étudiants.

"Les élèves sont donc là en train de s’amuser mais, derrière, ils sont en train d’apprendre la pensée algorithmique. C’est-à-dire : trouver des solutions en pensant à différentes solutions", explique Majdoulyne Nabhan qui a compris qu’il était naturel pour un enfant aujourd’hui d’utiliser un ordinateur ou une tablette mais pas forcément de manière active. "Il n’y a pas qu’une solution mais bien plusieurs ; ce qui développe aussi leur créativité. En fait, ils créent leur propre jeu vidéo à chaque cours. Le tout, évidemment, en fonction de leur âge et compétences en coding : débutant, intermédiaire et plus poussé (avec Python, Javascript, Unity - C Sharp, etc.)." La directrice de la Logiscool anderlechtoise précise que c’est un peu comme les mathématiques. "On en fait pendant toute notre scolarité mais c’est à chaque fois adapté à notre âge. C’est pourquoi, on donne toujours cours à de petits groupes de 8 à 10 élèves maximum pour bien encadrer chaque enfant afin qu’ils puissent créer par eux-mêmes."

De passif à actif derrière son écran

De nos jours, le codage est devenu une compétence quasiment aussi importante que de parler une langue étrangère. (...)