On apprend aujourd’hui, dans un communiqué, que la mission du personnel militaire de veiller dans les transports publics de notre pays arrive à son terme.

Après six années à garantir la sécurité dans les aéroports, les métros et les gares, les militaires se replient.

C’est désormais, la police seule qui sera en charge de cette mission. Depuis le 1er décembre dernier, la police avait déjà repris progressivement en charge la surveillance de certains lieux assurés par la Défense. Cela a commencé par l’aéroport de Gosselies et ce 1er février ce fut le tour des institutions européennes. Aujourd’hui, jeudi 1er avril 2021, sont donc concernés les aéroports, métros et les gares. Un certain nombre d’ambassades et d’autres institutions suivront plus tard cette année. La date est encore inconnue.

Le retrait progressif des militaires dans la rue est organisé en étroite concertation avec le ministère de la Défense et tous les autres services de sécurité et gouvernements concernés, en tenant toujours compte de l’analyse de menaces de l’OCAM. Celle-ci maintient actuellement le niveau de menace à 2, à l’exception d’un certain nombre de cibles potentielles pour lesquelles le niveau de menace 3 reste en vigueur.

La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, a tenu à saluer les militaires : “Après six ans de patrouille dans nos rues, gares et aéroports, nos soldats ne méritent que des éloges pour leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme sur notre territoire. En tant que ministre de la Défense, je suis contente que la mission de nos militaires prenne fin en septembre 2021”.

Les Polices fédérale et locale vont reprendre toutes les missions de surveillance de la Défense pour le 1er septembre 2021.

La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder fait totalement confiance dans la police pour reprendre cette mission : La Défense a pris ses responsabilités dans l'intérêt de la population belge et remet désormais le flambeau à la Police. Je voudrais également remercier les services de police pour les nombreuses années de bonne coopération. »