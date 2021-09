Le Covid Safe Ticket sera, comme à Bruxelles, élargi en Wallonie à de nouveaux secteurs.

Le gouvernement wallon l’a annoncé ce jeudi, le Covid Safe Ticket sera rendu obligatoire dans la région dans le secteur Horeca, les discothèques, les spectacles et événements festifs, et les maisons de repos, et ce dès la mi-octobre.

La mesure entrera en vigueur dès l’adoption d’un décret par le Parlement wallon (prévu dans une vingtaine de jours) et sera d’application jusqu’au 31 décembre, sauf si le taux de vaccination atteint le niveau élevé souhaité, comme celui atteint en Flandre. "Si le taux de vaccination et de reproduction du virus sont bons (c’est-à-dire similaires aux meilleures régions européennes), il sera possible de revenir sur la mesure, révèle Stéphanie Wilmet, porte-parole de la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale (PS). Mais tout cela est en cours d’élaboration, on retravaille actuellement sur les textes juridiques, entre les modélisations scientifiques et les projections à venir, les taux de vaccination et de reproduction du virus à atteindre sont en train d’être étudiés. Dès la semaine prochaine, nous pourrons en dire plus à ce niveau-là mais il nous faut le temps de fixer les indicateurs avant ça."