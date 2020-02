Après Ciara et Dennis, Ellen devrait souffler ce week-end avec des vents de 80 à 90 km.

Alors que les tempêtes Ciara et Dennis ont soufflé ces deux dernières semaines, une nouvelle dépression est attendue avec des vents de 80 à 90 km/h annoncés ce week-end.

Mais il y a de fortes chances que ce phénomène météorologique ne réponde pas aux critères attribués à une tempête. Pour rappel, il faut que cette dépression atmosphérique crée un vent de force 9 ou supérieure sur l’échelle de Beaufort.

Toutefois, les scientifiques mettent en garde : " Pour Dennis, on ne pensait pas non plus que les vents seraient finalement si puissants, et ce fut le cas. Et par endroits, et à certains moments, la tempête Dennis a été plus forte que Ciara", explique le météorologue flamand Frank Duboccage . C’était le cas du côté de Zaventem, où la tempête Dennis a soufflé à 101 km/h ce dimanche, soit 10 km/h de plus que lors du passage de Ciara. " La grande différence entre Ciara et Dennis, c’est que la seconde a été beaucoup plus courte, analyse Pascal Mormal, météorologue à l’IRM. Elle a aussi fait moins de dégâts car les arbres et les éléments les plus vulnérables avaient déjà été balayés par Ciara. "

Mais là où Dennis a participé à un record, c’est au niveau des températures. " On a observé un pic à 16,6 degrés à Uccle, soit le 16 février le plus chaud jamais enregistré ", note-t-il. Et c’est donc une tempête nommée Ellen qui pourrait venir souffler sur la Belgique ce week-end. " À ce stade, elle est sensiblement moins menaçante que les deux autres et il n’est même pas sûr qu’on puisse parler de tempête, confirme Pascal Mormal. Nous allons d’office connaître un bon coup de vent, mais il est toujours difficile d’être sûr aussi longtemps à l’avance. "

Un coup de vent qui viendra ponctuer une semaine maussade. " Mis à part mercredi, qui sera plus ensoleillé avec des températures de saison, le vent sera assez soutenu et on doit s’attendre à de la pluie presque tous les jours. "

Le printemps arrive, rassurez-vous.