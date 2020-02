Alors que les tempêtes Ciara et Dennis ont soufflé sur les terres du plat pays ces deux dernières semaines, une nouvelle dépression est attendue.

Une nouvelle tempête frappera-t-elle la Belgique ce week-end? C'est probable, selon Frank Duboccage, un météorologue flamand, interrogé par nos confrères de HLN.

Dennis vient tout juste de quitter le territoire belge, après avoir causé quelques dégâts, notamment au Palais des Congrès de Liège . Ciara a frappé le pays une semaine plus tôt. Et il se pourrait que nous ne connaissions pas de répit: " Nous supposons pour l'instant que des rafales de vent d'environ 80 à 90 kilomètres par heure peuvent se produire ", explique le spécialiste.

Par contre, il y a de fortes chances que ce phénomène météorologique ne réponde pas aux critères attribués à une tempête. Pour rappel, il faut que cette dépression atmosphérique crée un vent de force 9 ou supérieur sur l'échelle de Beaufort. Toutefois, le météorologue met en garde: " Pour Dennis, on ne pensait pas non plus que les vents seraient finalement si puissants, et finalement ce fut le cas. Et par endroits, et à certains moments, la tempête Dennis a été plus forte que Ciara. "

Alors tempête ou pas tempête, cela va souffler à nouveau sur le territoire belge ce week-end.