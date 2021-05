Alors que les États-Unis ont annoncé mercredi soutenir la suspension temporaire des brevets des vaccins anti-Covid, le PTB demande à la Belgique et l'Union européenne de suivre cet exemple.

L'administration américaine soutient la levée des protections de la propriété intellectuelle sur les vaccins contre le nouveau coronavirus, au coeur de négociations menées à l'Organisation mondiale du Commerce, dans l'espoir de mettre fin à la pandémie. Le PTB a affirmé dans un communiqué publié mercredi soir se réjouir de cette annonce, le parti revendiquant une telle levée depuis un an. La députée Sofie Merckx prévoit de demander jeudi que le gouvernement belge soutienne une proposition en ce sens. Pour elle, la décision américaine "est une énorme victoire pour la mobilisation populaire, aux États-Unis et dans le monde".

"La décision du gouvernement américain est importante. C'est essentiel pour pouvoir répondre à la demande de vaccins, non seulement chez nous, mais aussi dans le reste du monde", poursuit la députée. Une résolution de son parti en faveur de la levée des brevets est à l'ordre du jour de la Chambre et la formation demandera un débat et un vote d'urgence, annonce Mme Merckx. Le PTB relève dans son communiqué que les partis de la majorité (PS, Ecolo, MR, Open Vld, Vooruit, Groen, CDV) ont refusé la semaine passée de soutenir cette proposition de la formation marxiste-léniniste