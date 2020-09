Le délai annoncé du 17 septembre pour former un nouveau gouvernement n'est donc plus d'actualité. Mardi, le président de l'Open Vld et préformateur Egbert Lachaert a reçu un appel de son médecin, confirmant que son test Covid-19 était positif. Le libéral flamand s'est alors placé en quarantaine, tandis que les autres présidents de partis ont dû à leur tour se faire tester.

Le président du sp.a Conner Rousseau, co-préformateur avec Egbert Lachaert, avait confirmé dès mardi soir avoir obtenu un test négatif deux jours plus tôt.

Ce mercredi, on apprend que tous les autres présidents de partis sont également négatifs. "Les six présidents et le personnel ont été testés négatifs. Chacun prend ses responsabilités et suit les règles de la quarantaine. En attendant, nous continuons à travailler à distance pour des solutions pour ce pays", indique Conner Rousseau sur Twitter. "Il n'y aura pas de réunion physique d'ici le 18 septembre", ajoute-t-il.

Le Palais a quant à lui confirmé que le roi était lui aussi positif.

"La quarantaine n'est applicable qu'aux personnes qui ont été à moins de 1m50 pendant plus de 15 minutes de la personne infectée", a précisé le président du MR Georges-Louis Bouchez. "Les neuf jours se calculent à partir du 'close contact' (contact rapproché). Le 18 septembre vise les réunions de préformation mais pas le délai individuel qui varie selon le contact rapproché."

"Test négatif. On continue évidemment à rester prudent.e.s. Pas de réunion physique avant le 18/9, heureusement des solutions modernes existent", a de son côté tweeté la co-présidente d'Ecolo Rajae Maouane.

Le délai annoncé du 17 septembre n'est donc plus d'actualité. Vendredi dernier, Egbert Lachaert, fraîchement nommé préformateur par le Roi, avait confirmé son intention de respecter cette échéance.

Les sept partis engagés dans les négociations avaient toujours maintenu cette échéance du 17 septembre comme date limite pour aboutir. C'était en effet à cette date que l'actuel gouvernement minoritaire dirigé par Sophie Wilmès était censé redemander la confiance à la Chambre, six mois après l'avoir obtenue en vue de gérer la pandémie de Covid-19. Les modalités de la probable brève prolongation du gouvernement Wilmès n'ont pas encore été communiquées.

Tous les présidents de partis ont souhaité un prompt rétablissement à Egbert Lachaert. "La fatigue, après des journées intenses, semblait normale", a indiqué le président de l'Open Vld sur Twitter. "Mais la fièvre d'aujourd'hui, c'est tout autre chose. Je ne le souhaite à personne d'autre."