Après la polémique liée à sa nomination et suite aux attaques personnelles "incessantes" dont elle a été victime, Ihsane Haouch a décidé de jeter l'éponge. Ce vendredi 9 juillet, la commissaire auprès de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes a présenté sa démission à la secrétaire d'Etat Sarah Schlitz (Ecolo).



Si l'affaire continue de faire grand bruit, en coulisses, le travail a déjà repris. Sarah Schlitz vient d'ailleurs tout juste de trouver une remplaçante à Madame Haouach. Comme l'indiquait ce mardi Jean-Marc Nollet à La Libre, la nouvelle commissaire n'est autre que la directrice de cabinet de Madame Schlitz au secrétariat d'Etat à l'Egalité des genres, Amélie Servotte.



Ancienne directrice du département "Personnes âgées" au CPAS de Schaerbeek, Amélie Servotte compte déjà de nombreuses expériences en politique, notamment dans le domaine du genre et de la diversité. Elle entrera en fonction au mois de septembre, précise pour sa part Le Soir.