Cela signifie que c'est désormais l'ensemble du pays qui a enregistré plus de 20 cas de coronavirus pour 100 000 habitants au cours des deux dernières semaines. La Wallonie et la région de Bruxelles Capitale étaient jusqu'à présent restées au jaune.

Mais ça ne veut pas pour autant dire que la situation épidémique de ces régions se soit détériorée subitement. Cette carte de l'ECDC ne fait pas de distinction région par région, les chiffres élevés de la Flandre se répercutent donc sur le bilan général de la Belgique.

D'après les données du Centre européen, la Belgique enregistre 21,2 cas de Covid-19 pour 100.000 habitants dans les 14 derniers jours, dépassant ainsi de justesse la limite de l'orange.

Ainsi, la Belgique est désormais placée en 8e position, sur 31 pays européens, en nombre d'infections au cours des deux dernières semaines, derrière le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la France et la Suède.

© ECDC



La carte européenne est utilisée comme source par les gouvernements de toute l'Europe pour voir où se développent de nouveaux foyers épidémiques et, par exemple, élaborer des conseils de voyage pour leurs résidents. La carte de l'ECDC est également consultée par le gouvernement belge pour déterminer les zones rouge et orange.

Interrogée par nos confrère de HLN, l'infectiologue Erika Vlieghe s'inquiète que le rebond épidémique ne soit plus seulement local à présent. "La situation est grave et elle l'est partout", a-t-elle déclaré.