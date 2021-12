Une chose est sûre, on n’oubliera pas la météo de l’année 2021. Il y aura eu les inondations, bien sûr, mais aussi beaucoup de fraîcheur et de pluie. Retour sur quelques événements marquants et tentatives de prévisions pour 2022.

1. Un hiver marqué par la neige et une semaine très froide.

Sur les hauteurs du pays, l’année 2021 a commencé par de la neige pour parfaire le paysage. Plusieurs épisodes neigeux se sont succédé durant les deux premiers mois de l’année, touchant parfois le centre du pays également. Du côté des températures, le mercure est souvent resté dans les normales de saison, sauf à la mi-février, quand une semaine de froid intense a frappé le pays, avec jusqu’à -10 degrés.