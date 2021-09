Auprès de nos confrères du Nieuwsblad, le virologue Steven Van Gucht estime qu'il est encore trop tôt pour assouplir le port du masque en Flandre. Dans cette région du pays, contrairement aux autres, le masque ne sera en effet plus obligatoire dans l'Horeca et les commerces. Pour l'expert, il s'agit d'un "malheureux timing": Il pourrait y avoir une 4e vague en automne", avertit-il, "nous aurions dû attendre un mois ou deux en plus."

Pour Steven Van Gucht "le masque buccal est une mesure simple et bon marché pour renforcer la sécurité." Il juge ainsi prudente l'approche plus stricte de Bruxelles et de la Wallonie qui maintiennent son usage, comme avant.

La réouverture des boîtes de nuit arrive trop tôt, selon Geert Molenberghs

Un autre expert, le biostatisticien Geert Molenberghs, estime de son côté que l'ouverture des boîtes de nuit arrive trop tôt: "Le Covid Safe Ticket n'est pas une garantie pour arrêter la circulation du virus", explique-t-il. "Les Pays-Bas l'ont essayé en juin et ça s'est mal terminé. Cela reste un risque même si ça peut marcher chez nous, grâce à notre taux de vaccination élevé. Il vaudrait mieux réserver certains événements exclusivement aux vaccinés", déclare-t-il.