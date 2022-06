Le gouvernement attend le rapport de ces économistes pour prendre des mesures.

Plus de pouvoir d’achat ! Il faut de meilleurs salaires ! C’est ce que réclament les syndicats cette semaine dans un grand mouvement de blocage national, dénonçant une situation intenable pour les bas et moyens salaires. Cette action de pression sur le gouvernement fédéral sera appuyée par une grande manifestation nationale le 20 juin.

Du côté de la Vivaldi, on n’est pas très impressionné. Bien que plusieurs vice-Premiers-ministres aient déjà présenté leurs propres solutions, la volonté est de travailler sur un plan d’analyse globale de la situation économique pour déterminer la meilleure marche à suivre. Et pour cela, un groupe d’experts a été mandaté avec pour objectif de produire un premier rapport vers la fin du mois de juin. Sur base de ce rapport, le septet fédéral pourra - ou pas - prendre des mesures supplémentaires pour aider les Belges à faire face à l’augmentation du coût de la vie et aux défis économiques liés à la guerre en Ukraine. "Qui sont les personnes véritablement touchées par la crise ? Est-ce que cette crise frappe tout le monde de façon égale ? On n’a jamais vu autant de gens faire la file aux banques alimentaires et en même temps, on observe qu’on n’a jamais autant dépensé dans les agences de voyages", résume-t-on à l’échelon fédéral. "La première mission des experts est donc d’établir un diagnostic pour objectiver la crise."