L’interview de l’informateur royal à Wilfried, et qui a fait du remous en Flandre, n’est pas la seule que Georges-Louis Bouchez a accordé ces derniers jours. Dans un entretien publié par Moustique, il revient sur sa mission.

Les propos de Georges-Louis Bouchez dans Wilfried ont provoqué un mini-séisme dans le nord du pays : l’informateur se disait favorable à une Belgique unitaire.

Outre le fond du propos, relativement bien perçu côté francophone (moins en Flandre) c’est la forme qui a été pointée du doigt. L’usage veut qu’un informateur royal n’accorde pas d’interview à la presse durant sa mission. Mais le Montois s’est fait une spécialité de casser les codes. Le lendemain de la parution de l’entretien dans Wilfried, Moustique a publié un autre entretien. Une interview qui s’est déroulée jeudi dernier, à nouveau en pleine mission d’information royale, dans les heures qui ont suivi vote au Sénat pour la désignation de Zakia Khattabi. Le président du MR revient sur sa mission d'information royale, le "style Bouchez", mais aussi sur son rapport aux syndicats.

À propos du rythme des réunions entre informateurs et négociateurs des partis, il répond aux critiques. “ Il y a des réunions. Mais si on a été prolongés, c’est pour vérifier des points précis. Ça ne sert à rien d’avoir des réunions frénétiques. Et puis, on peut amener son âne à la rivière, mais on ne peut pas l’obliger à boire ”, assure-t-il à la journaliste de Moustique.

À propos de sa fonction et du salaire des politiques : “ Moi, j’arrive le matin à 7 heures et je repars tard le soir. On peut être le roi le matin et un zéro le soir parce que vous avez pris une mauvaise décision. On gère emmerde sur emmerde. On a une pression permanente ”, raconte-il à la journaliste Catherine Ernens. Des propos qui décrivent assez bien la situation traversée ces derniers jours par le trentenaire... “ L’informateur doit trouver un compromis, mais on ne peut pas se départir de ce qu’on pense ”, ajoute-t-il. “ Le plus beau compliment qu’on m’ait fait, c’est mon prof d’histoire qui me l’a adressé. Il a dit que la critique n’avait pas de prise sur moi.”

Il estime que son rôle d’informateur est “de n’effrayer personne et de les amener autour de la table.”

Il assure encore croire dans le succès de sa mission royale. “Je me lève chaque matin pour que ce soit le cas. Il n’y a pas d’autre choix que la réussite.”