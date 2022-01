Nous vous en parlions en début de semaine, la fin du mois de janvier et le début du mois de février s’annoncent plutôt froids et secs. Rien d’exceptionnel pour la saison, certes, mais cela n’arrive pas chaque année, surtout depuis vingt ans. En février, on peut s’attendre à un temps similaire qu’actuellement. Et puisque tout le monde commence à en avoir marre de l’hiver et que les jours qui rallongent nous donnent envie de revoir le beau temps, il est temps de se pencher sur les premiers modèles saisonniers du printemps. C’est le site spécialisé français La Chaîne météo qui s’y colle pour la suite des événements. Ses experts attendent "un mois de mars sec et assez doux, avec, par conséquent, un beau ressenti printanier précoce.

(...)