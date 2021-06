Le ciel sera ensuite plus sec, mais le risque d'orage augmentera à nouveau en fin d'après-midi. Les maxima oscilleront de 26 degrés à 32 degrés. Des averses parfois orageuses risquent de tomber jeudi matin surtout dans la moitié ouest du pays. Dans la partie est, les éclaircies se feront plus larges et le temps pourrait rester sec. En fin d'après-midi, quelques averses orageuses, éventuellement accompagnées de grêle, des pluies abondantes et de rafales de vent jusqu'à 75 km/h pourront se déclencher à partir de la frontière française. Les maxima seront compris entre 25 degrés à la côte et 32 degrés en Campine.

Dans la nuit, des orages pourraient traverser le pays. Le temps restera très doux, avec des minima entre 15 degrés à la côte et jusqu'à 20 ou 21 degrés dans le centre.

La journée de vendredi sera à nouveau chaude et orageuse, le mercure pourra grimper jusqu'à 32 degrés.