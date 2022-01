Parmi les experts, certains n’étaient pas favorables à la vaccination obligatoire pour tous.

Une longue et intense journée s’est déroulée mercredi pour les membres et les invités de la commission Santé du Parlement fédéral. Six experts scientifiques sont passés sur le gril des parlementaires pour offrir des éléments d’éclairage sur l’obligation vaccinale des Belges majeurs et sur un éventuel pass vaccinal. Ces longues séances oratoires se sont étendues sur près de six heures.