Depuis la propagation du Coronavirus (Covid-19), de nombreux belges voient leurs vacances à l'étranger s'envoler. C'est notamment le cas d'Anne, qui après avoir dû annuler un premier séjour à Venise, est contrainte de reporter ses vacances à Miami

En janvier dernier, Anne, 52 ans, une habitante d’Auderghem devait partir passer un petit week-end à Venise avec son compagnon. Les billets d'avions étaient réservés, il ne leur manquait plus qu'à trouver l'hôtel parfait pour passer un charmant séjour. Seulement, l'épidémie du coronavirus a frappé l'Italie, compromettant ainsi son voyage. L'Auderghemoise raconte: "On avait hâte d'y être, et au final heureusement qu'on n'avait réservé que l'avion et pas l'hôtel. Une semaine et demie avant de partir, on a reçu un e-mail nous prévenant que notre vol avait été annulé et qu'on nous avait donc rajouté sur un autre". Petit bémol, l'heure de ce nouveau vol n'arrangeait pas du tout le couple, qui a donc préféré annuler complètement le city-trip. "Heureusement, on n'a eu aucun problème avec Brussels Airlines, ils ont bien voulu rembourser nos billets directement".

Même si le voyage pour Venise avait été annulé, Anne savait qu'elle partirait prochainement pour Miami afin de voir son beau-fils. Seulement voilà, la décision prise par le président américain ce jeudi 12 mars est venue chambouler ses plans. Dès le vendredi 13 mars, tous les vols allant de l'Europe vers les États-Unis seront suspendus et ce pendant 30 jours.

"Avec les nouvelles, on a vite compris que notre voyage allait être annulé", explique Anne. Si, philosophe, Anne n'a aucun problème avec le report de son voyage, elle espère tout de même que des restrictions ne lui seront pas imposées. "Ça ne me dérange pas de devoir reporter la Floride, mais si la compagnie nous annonce qu'on doit absolument partir avant mai par exemple, ça ne sera pas possible. Je travaille dans l'enseignement, je ne peux donc pas prévoir des congés quand je le veux". Si au début Anne craignait un refus de remboursement de la part de la compagnie, il n'en est rien. Très rapidement, notre interlocutrice a été contactée par la compagnie aérienne qui lui a annoncé que ses vols lui seraient intégralement remboursés.

C'est un soulagement pour l'enseignante qui explique qu'elle avait quand même payé 2600€ à la compagnie aérienne pour 2 vols aller/retour vers Miami.

Sa seule crainte repose sur l'hôtel réservé en Floride. "J'espère qu'on va pouvoir être remboursé par l'hôtel suite à l'annulation des vols. Même si on possède une assurance annulation parce qu'on voyage beaucoup, sur le site de l'hôtel, il était inscrit "pas d'annulation". Mais au pire, on enverra mon beau-fils sur place pour tenter de négocier avec l'hôtel", ajoute-t-elle avec entrain.

Malgré cette double malchance, la Belge a choisi de garder le sourire et de rester positive. "Dans tous les cas, j'irais quand même voir voir mon beau-fils en Floride !". Le message est clair, dès qu'Anne le pourra, elle s'envolera pour les Etats-Unis.