Fin novembre, Aqualibi annonçait une réouverture le 25 décembre après être resté portes closes pendant 5 mois en raison des inondations. Les travaux de réparation étant achevés, le parc aquatique pourra finalement à nouveau accueillir des visiteurs dès ce lundi 20 décembre.

Le parc sera ouvert tous les jours pendant les vacances de Noël jusqu’au 9 janvier 2022, y compris les jours fériés. En raison de la capacité d’accueil limitée, les visiteurs, y compris les abonnés, devront réserver leur visite en ligne.



Outre l'obligation de réservation, tout visiteur âgé de 16 ans et plus doit être muni d’un Covid safe ticket et le port du masque est obligatoire à partir de 6 ans, de l'entrée aux vestiaires, des vestiaires à la sortie et lors des déplacements dans le restaurant.