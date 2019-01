La police de la zone Vlas (Courtrai - Kuurne - Lendelede) a mené vendredi des contrôles dans 16 trains en gare de Courtrai, dans le cadre de la lutte contre le trafic d'être humais et la transmigration.

Trois personnes qui séjournaient illégalement en Belgique et un autre voyageur ont été signalés. Tous les voyageurs des 16 trains depuis et vers la France ont été contrôlés en gare de Courtrai. L'action était menée en collaboration avec la SNCB et la police des chemins de fer.

Il est apparu que trois personnes séjournaient illégalement en Belgique. L'un des passagers était aussi recherché par la police et a été emmené au commissariat.

Ce n'est pas la première action coordonnée de ce genre organisée à Courtrai.